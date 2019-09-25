شاهد.. نوبة بكاء لنجم ريال مدريد في مباراة أوساسونا

دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور في نوبة بكاء خلال مباراة ريال مدريد أمام اوساسونا، التي تجمعهما الأن على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة السادسة من

الليجا الإسبانية.

وسجل فينيسيوس هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة، ليدخل بعدها في نوبة من

البكاء.

وكان اللاعب البرازيلي ابتعد عن تشكيل الملكي لفترة طويلة وكان بعيد عن حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي، وطالبت الجماهير برحيله لأنه لم يكن لاعبا مؤثرا مع الفريق بالفترة الماضية.

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