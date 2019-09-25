مانشستر يونايتد يتوقف عن مفاوضة فان دير سار

تجاهل المدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام “إيدوين فان دير سار” عرض ناديه السابق “مانشستر يونايتد” لتولى منصب مدير الكرة في أولد ترافورد بدءًا من الميركاتو الشتوي 2020، ما دفع النادي الأحمر للتوقف عن مفاوضته والاتجاه نحو خيارات أخرى من اللاعبين السابقين للفريق.

ويشغل أسطورة حراسة هولندا ومانشستر يونايتد، البالغ من العمر 48 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام، وقد حاز على إشادة واسعة عن عمله في النادي الهولندي، حيث جلب الكثير من المكاسب الفنية والاقتصادية للنادي خلال فترة عمله القصيرة.

ولا يعتمد مانشستر يونايتد على مدير للكرة منذ تأسيسه قبل 141 عامًا، ولكن إدارة الشياطين الحمر تحرص على تعيين شخص ما للإشراف على سياسة الانتقالات الخاصة به في الفترة القادمة كما في أكبر أندية القارة العجوز مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي وميلان والإنتر ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند.

ويعمل إيدوين فان دير سار – حارس يوفنتوس الأسبق- جنبًا إلى جنب جناح آرسنال السابق “مارس أوفرمارس”، المدير التقني للنادي.

لكن على الرغم من تلقي الإشادة لدوره في عودة أياكس إلى الواجهة الأوروبية بالتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي 2017 ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، نفى فان دير سار لوسائل الإعلام الهولندية التكهنات التي ربطته بالعودة إلى شمال شرق إنجلترا لتولي منصب مدير الكرة في مانشستر يونايتد قبل نهاية العام الجاري لبدء عمله في الميركاتو الشتوي بيناير 2020.

كما أكد الهولندي حرصه على مواصلة العمل في أياكس أمستردام الذي بدأ معه حياته المهنية كحارس مرمى.

وقال فان دير سار في تصريحات صحفية نقلتها الصحف البريطانية هذا الأسبوع: “أنا مستمتع بعملي مع أياكس، ولديّ دور مختلف وهو الرئيس التنفيذي”.

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وواصل حديثه: “أنا حقا أتطلع إلى جعل أياكس يعود إلى مستوى قمة الكرة الأوروبية، وهذا ما قد لمسنا شيئًا منه فى العام الماضى، وأريد التأكد من البقاء فى هذا المستوى”.

أمضى فان دير سار ستة مواسم مع الشياطين الحمر وفاز بأربعة ألقاب للبريميرليج ولقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 قبل اعتزاله.

بعد أن لعب لأياكس بين عامي 1990 و 1999، أصبح فان دير سار مديراً للتسويق في نوفمبر 2012 واستمر في شق طريقه حتى شغل منصب المدير التنفيذي للنادي الهولندي في نهاية عام 2016.

في سياق متصل، يتولى إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، مسؤولية أمور الانتقالات في اليونايتد منذ استقالة ديفيد جيل في عام 2013 من أجل التفرغ لعمله الجديد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وفي رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان بطل البريميرليج 20 مرة، مترددًا في تعيين مديرًا للكرة خلال الفترة السابقة عندما كان جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، لكنه يسعى الآن إلى تعيين أحدهم.

ومع رفض فان دير سار تولي المسؤولية؛ وضعت أسماء أخرى أمثال وسط ميدان مانشستر يونايتد ومنتخب أسكتلندا السابق “دارين فليتشر”، بالإضافة إلى أغلى مدافع في العالم عام 2002 “ريو فرديناند” الذي يعمل الآن محللاً رياضيًا.