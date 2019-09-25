ريال مدريد يتحدى جشع باريس سان جيرمان بمبابي الأنجولي!

تتحدى إدارة ريال مدريد جشع باريس سان جيرمان الذي يُطالب بملايين الملايين لإطلاق سراح نجميه “كيليان مبابي ونيمار جونيور”، بمراقبة لاعب آخر يُلقبه الجمهور المحلي بـ “مبابي الجديد” تنحدر أصوله من أنجولا، ولن يكلف خزينة النادي الملكي الكثير من الأموال في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية دخول لاعب رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا” الملقب بمبابي الجديد، حيز اهتمام ريال مدريد في الميركاتو، ضمن السياسة الجديدة للنادي الملكي في البحث والتنقيب عن المواهب الشابة، والتي انتهجها منذ تولي زيدان للمأمورية لأول مرة في ميركاتو يناير 2016.

وينوي ريال مدريد، حسب قول صحيفة ماركا، التعاقد مع ‘إدواردو كامافينجا’ الذي يُجيد كجناح مهاجم، مع بدء فترة الانتقالات الشتوية 2020، لثقة رئيس النادي “فلورنتينو بيريز” من ارتفاع سعر اللاعب إذا انتظر حتى الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة “كامافينجا ظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم، كما تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أغسطس”.

وأضافت “يبلغ من العمر ستة عشر عامًا، وأعطى درسًا للاعبي المدرب الألماني توماس توخيل في المباراة التي خسرها الفريق الباريسي أمام رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي هذا الموسم”.

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أفضل من ميسي

موهبة كامافينجا جذبت انتباه الأندية الأوروبية بما في ذلك ريال مدريد. وكان نادي رين قد استقطب هذه الموهبة المولودة في أنجولا عام 2013 ولديه عقد حتى عام 2021.

الفتى الملقب بـ”كيليان مبابي الجديد” يلعب في مركز مختلف عن نجم باريس سان جيرمان، لكن الكثيرين في فرنسا يشعرون بالحماس تجاهه كي يكون المهاجم الفرنسي رقم 1 في المستقبل القريب.

وذهبت إحدى وسائل الإعلام الفرنسية إلى أبعد من ذلك عندما ادعت أن يصبح كامافينجا “أفضل من ليونيل ميسي”.

صرف ريال مدريد الكثير من الأموال في الميركاتو الصيفي على التوقيع مع إيدين هازارد، فيرلان ميندي، إيدير ميليتاو ، ولوكا يوفيتش. والآن يريد ضم كامافينجا في أقرب وقت ممكن.

تشير التقارير إلى أن رين الفرنسي يريد حاليًا ما لا يقل عن 18 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن اللاعب الشاب، لكن من المحتمل ألا يكون هذا كافياً.