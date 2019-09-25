زيدان يُجري ثورة في التشكيلة الأساسية أمام أوساسونا

قام المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بثورة كبيرة في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي التي ستواجه، الليلة، ناي أوساسونا ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم. وشهدت التشكيلة الأساسية الاعتماد لأول مرة على الحارس الفرنسي ألفونس أريولا. Advertisements التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد : ألفونس أريولا – ألفارو أودريوزولا – ناتشو – سيرخيو راموس – ميليتاو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – فينيسيوس – لوكاس فاسكيز – يوفيتش.

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