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زيدان يُجري ثورة في التشكيلة الأساسية أمام أوساسونا

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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قام المدير الفني الفرنسي لنادي الإسباني، زين الدين زيدان، بثورة كبيرة في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي التي ستواجه، الليلة، ناي أوساسونا ضمن لكرة القدم.

 

وشهدت التشكيلة الأساسية الاعتماد لأول مرة على الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

 

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التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد :

ألفونس أريولا – ألفارو أودريوزولا – ناتشو – سيرخيو راموس – ميليتاو – فالفيردي – كاسيميرو – كروس – فينيسيوس – لوكاس فاسكيز – يوفيتش.

 

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