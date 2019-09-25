عاجل ورسمي | برشلونة يكشف نوعية إصابة ميسي

كشف نادي برشلونة الإسباني، بصفة رسمية، عن نوعية إصابة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لانتكاسة جديدة في مباراة فياريال، يوم أمس، أرغمته على الخروج بين الشوطين.
وخضع ليونيل ميسي لمجموعة من الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي، أكدت تعرضه لإصابة بتمدد عضلي في عضلة الفخذ الأيسر.
وأكد النادي الكاتالوني في بيان رسمي، أن اللاعب ميسي سيخضع للراحة ولم يتم الكشف عن مدة غيابه، في انتظار تجاوبه مع العلاج.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ميسي سيغيب عن مباراة خيتافي، نهاية الأسبوع، وقد يغيب بنسبة كبيرة أمام انتر ميلانو في دوري الأبطال واشبيلية في الليجا.
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