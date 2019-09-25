يويفا يواصل تهديد مانشستر سيتي بالإقصاء من دوري الأبطال

قد يضطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019، قبل صدور حكم بخصوص قضية اللعب المالي النظيف التي تورط فيها، حيث ستستغرق القضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على النادي الإنجليزي عدة أشهر للوصول إلى قرار نهائي.

إذا ثبتت إدانة السيتي، فقد يواجه الفريق الملقب بـ “المواطنون” الحرمان من المشاركة بدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020، لكن القضية القانونية المعقدة قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية.

وتفجرت القضية عندما حققت اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فيما يخص وضع مانشستر سيتي المالي، بعد تسرب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالنادي الإنجليزي عن طريق موقع “تسريبات كرة القدم” أو ما يعرف بـ”فوتبول ليكس“.

ونشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تفاصيل تلك التسريبات، والتي أكدت قام نادي مانشستر سيتي بتضخيم اتفاقات الرعاية عن عمد كي لا يمتثل إلى متطلبات اللوائح.

رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، أظهرت كذلك أن مانشستر سيتي أبرم صفقات رعاية خلال السنوات القليلة الماضية للتحايل على المبلغ المالي المسموح للمالكين بوضعه في خزانة النادي.

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ووفقًا للتسريبات، فإن مجموعة أبوظبي المتحدة المالكة للنادي قد دفعت مبلغ يصل إلى 60 مليون جنيه إستيرليني بدلاً من شركة طيران الاتحاد الراعية للنادي.

في المقابل، قام السيتي بإجراء وقائي ضد الإتحاد الدولي لكرة القدم في يونيو الماضي، حيث أحال القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية؛ للطعن في شرعية تحقيق اليويفا. وذكرت صحيفة التايمز أن الأمر قد يستغرق إلى نهاية هذا الموسم، في حين أنه لم يتم تأكيد موعد محدد للحكم النهائي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مانشستر سيتي لتلك الاتهامات. لقد دفع النادي الإنجليزي في السابق تسوية بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني بعد أن تبين خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف في عام 2014.

ومع ذلك، فقد تم تخفيض هذه الغرامة إلى 18 مليون جنيه إسترليني بعد الامتثال لبعض التدابير المتفق عليها كجزء من العقوبة.