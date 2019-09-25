“لاماسيا” بألوان ألميريا .. حلم تركي آل الشيخ المنشود

كشف المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” عن بعض الطموحات التي يتطلع لتحقيقها مع النادي القابع في الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، ومن بينها تشييد أكاديمية ناشئين للنادي تُضاهي أكاديمية برشلونة المسماه بـ “المزرعة” أو “لاماسيا“.

وأجرى تركي آل الشيخ ندوة صحفية في ملعب نادي ألميريا المُسمى بالبحر المتوسط (مديترنيانو) لتوضيح بعضًا من أهدافه المستقبلية لوسائل الإعلام المحلية.

وقال تركي آل الشيخ “تحدثت مع المدير الفني (بيدرو إيمانويل) عن فكرة تكوين فريق يستطيع الصعود إلى الدرجة الأولى (لا ليجا) في ظرف 3 أعوام، لكن الفكرة الآن تغيرت”.

Advertisements

وأبدى تركي آل الشيخ رغبة كبيرة في بناء ملعب جديد غير ملعب مديترنيانو الصغير، بالإضافة إلى مدينة رياضية جديدة للنادي، مؤكدًا أنه سيبدأ العمل على ذلك قريبًا.

وأكد المالك السابق لنادي بيراميدز المصري، إن الموعد المحدد لبناء أكاديمية ألميريا المقتبسة من فكرة لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة، سيكون بدءًا من شهر أبريل 2020، وستضم في المرحلة الأولى مباني بمساحة 38 ألف متر مربع.

وقال رئيس هيئة الترفيه في السعودية: “أريد أن تكون أكاديمية نادي ألميريا مرجعية في أوروبا، وأحلم بإنشاء أكاديمية تضاهي مستوى لاماسيا في برشلونة”.