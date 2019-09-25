أتلتيكو مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات في الليجا



ارتقى أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، عقب فوزه 2-0 على ريال مايوركا، اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة للمسابقة.



ثنائية الروخي بلانكوس، حملت توقيع دييجو كوستا وجواو فيليكس.



وارتفع رصيد أتلتيكو الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بخسارته أمام ريال سوسييداد وتعادله مع سيلتا فيجو، إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 4 نقاط.



افتتح دييجو كوستا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 26، فيما تكفل النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64.



واضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ألفارو موراتا في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.



من جانبه، أهدر أتلتيك بيلباو فرصة استعادة صدارة المسابقة عقب سقوطه في فخ التعادل 1-1 مع ليجانيس.



ورفع بيلباو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى نقطتين في ذيل الترتيب.



المصدر: موقع كورة

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