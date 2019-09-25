اونلاين | يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد اوساسونا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد GOAL Vinícius

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يلا شوت ريال مدريد بث مباشر yalla live، نجح النادي ريال مدريد في تحقيق فوز مهم خلال الجولة الخامسة من الدوري الأسباني على فريق غرناطة بهدف وحيد دون رد في مباراة كانت صعبة على الملكي، ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 11 نقطة بنفس رصيد النقاط مع اتلتيك بلباو، الاسطورة للبث المباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا كورة.

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