اونلاين | يلا شوت II7SRY مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر KORA GOAL كورة لايف PLUS NOW رابط ماتش ريال مدريد Benzema

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KOORA STAR يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وأوساسونا ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسبانى تحت قيادة الحكم انطونيو لاهوز، ويسعي ريال مدريد تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان على إستمرار الإنتصارات للتقدم حول تصدر الدوري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

Koora Online موعد مباراة ريال مدريد وإوساسونا

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدربد وأوساسونا في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Live.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تنقل بطولة الدوري الإسبانى حصرياً على مجموعة قنوات بي أن سبورت المشفرة والمالكة لحقوق بث الدوري الإسباني وجميع البطولات وسينقل لقاء ريال مدريد وأوساسونا على beIN Sport HD 3، ولكن يمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا ببطولة الدوري للموسم الجديد 2019_2020 عبر رابط سريع إونلاين بجودة عاليه، KOORA Online.

وكان ريال مدريد قد خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى دوري أبطال أوروبا بثلاثية فى اولى مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا مما جعل إدارة الفريق تفكر فى رحيل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى يقدم موسم سئ مع الفريق ثم فاز الفريق في اللقاء السابق بالدوري على فريق إشبيليه بهدف لكريم بنزيما ، شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا Koora Live.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة بينما اوساسونا فى المركز العاشر برصيد 7 نقاط.