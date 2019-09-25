اونلاين | شووت NQW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر كورة ستار يوتيوب yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الريال HAZARD GOAL

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا 25-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أوساسونا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتاجو برنابيو، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو المتصدر، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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من المقرر ان تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر.

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وسوف تذاع أحداث المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وأوساسونا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة ، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وعلاوة على ذلك يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد يتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: أودريوزولا، فاران، راموس، ناتشو، خط الوسط: كاسيميرو، كروس، خاميس رودريجيز، خط الهجوم: هازارد، بنزيما، جاريث بيل.

بينما سيبدأ فريق اوساسونا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: روبين مارتينيز، خط الدفاع: برفيز استيبينان، ديفيد جارسيا، اريدان هيرنانديز، إجناسيو فيدال ميراليس، خط الوسط: روبين جارسيا، فران ميريدا، أويير سانخورخو، روبرتو توريس موراليس، خط الهجوم: خوان أفيلا، أدريان لوبيز.