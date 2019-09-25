اونلاين | Yalla ShooT بث مباشر مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla ShooT بث مباشر مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ميلتون كينز دونز الذى يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنحليزي نظيره ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا علي ملعبه فى دور ال 32 من كأس رابطة المحترفين فى إنجلترا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

موعد مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا

يقام اللقاء في تمام التاسعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ميلتون يبنز دونز وليفربول فى كأس رابطة المحترفين فى إنجلترا Koora Star.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا

ينقل لقاء ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا على قناة beIN Sport HD 2 وهى الناقل الحصري لجميع البطولات الإنجليزية والأوروبية وسيقام اللقاء في تمام التاسعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ميلتون يبنز دونز وليفربول فى كأس رابطة المحترفين فى إنجلترا Koora Star.

وسيقوم المدير الفنى لليفربول الإنجليزى بمشاركة العديد من اللاعبين الذى لم يلعبوا مع الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري وسيقوم المدرب الألمانى بإراحة عدد كبير من اللاعبين للمشاركة في بطولة الدوري السبت القادم وبطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بكأس كاراباوا Koora Goal.

ويفكر يورجن كلوب في إراحة الثلاثي الهجومى للفريق محمد صلاح وساديو مانى وروبيرتو فيرمينو لخوض المنافسات القادمة، وينطلق اللقاء في تمام التاسعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، شاهد مباراة ليفربول وميلتون كينز Yalla