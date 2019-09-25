اونلاين | كورة لايف NOW Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر رابط مشاهدة ماتش ريال مدريد bein بدون تقطيع NQW

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تتجه كل أنظار متابعي الدوري الإسباني لكرة القدم؛ نحو ملعب سنتياجو برنابيو وذلك من أجل متابعة مباراة ريال مدريد و اوساسونا بث مباشر وبدون تقطيع ومناسب لكل باقات الإنترنت

ويسعى زيدان من خلال مباراة ريال مدريد وأوساسونا كورة أونلاين لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الأنتصار والثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠

موعد مباراة ريال مدريد و اوساسونا

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تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا Kora Star في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الامارات وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري.

وكان زين الدين زيدان قد أكد وجود بعض الاصابات في صفوف فريقه والتي ستجعلهم يغيبون عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شورت الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة كورة لايف

تنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا Yallashoot في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس والتي تملك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم وبالتحديد ستكون مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر قناة BEIN Sports HD1 وذلك رفقة استوديو تحليلي يضم نخبة من محللي القناة