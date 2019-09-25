رياضة | فينسيوس يحرز هدف التقدم لـ ريال مدريد في شباك أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس يحرز هدف التقدم لـ ريال مدريد في شباك أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني ريال مايوركا 0 x

19:00 2 أتلتيك مدريد ليجانيس 1 x

19:00 1 أتلتيك بيلباو فالنسيا 3 x

20:00 3 خيتافي ريال مدريد 1 x

21:00 0 أوساسونا الدوري الإيطالي روما 0 x

19:00 2 أتلانتا انتر ميلان 1 x

21:00 0 لاتسيو Advertisements كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ميلتون كينز دونز 0 x

20:45 1 ليفربول تشيلسي 3 x

20:45 1 جرمسبي مانشستر يونايتد 0 x

20:45 0 روشديل برايتون 0 x

20:45 2 أستون فيلا الدوري الفرنسي مونبلييه - x

19:00 - نيم أولمبيك باريس سان جيرمان - x

21:00 - ستاد ريمس

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