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رياضة | أهداف مباراة - ريال مايوركا 0 × 2 أتلتيكو مدريد

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ريال مايوركا

0

x
19:00

2

أتلتيك مدريد

ليجانيس

1

x
19:00

1

أتلتيك بيلباو

فالنسيا

3

x
20:00

3

خيتافي

1

x
21:00

0

أوساسونا

روما

0

x
19:00

2

أتلانتا

انتر ميلان

1

x
21:00

0

لاتسيو

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كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ميلتون كينز دونز

0

x
20:45

1

3

x
20:45

1

جرمسبي

مانشستر يونايتد

0

x
20:45

0

روشديل

برايتون

0

x
20:45

2

أستون فيلا

الدوري الفرنسي

مونبلييه

-

x
19:00

-

نيم أولمبيك

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

ستاد ريمس

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