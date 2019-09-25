رياضة | عقوبات صارمة على النصر والوحدة بدوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات صارمة على النصر والوحدة بدوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ عن العقوبات بشأن الجولة الأخيرة من دوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10 آلاف ريال لتأخره في تسليم قائمة الفريق قبل مواجهته أمام الفتح في منافسات الدوري.

‏كما قررت اللجنة تغريم الوحدة وأبها‬ 10 آلاف ريال لتأخرهما في النزول للملعب في مواجهتهما بالدوري، وتغريم أحمد أشرف لاعب الفيصلي‬ 10 آلاف ريال ، بالإضافة للإيقاف التلقائي بسبب لعبه العنيف في مباراة فريقه أمام الشباب‬.

‏في حين قررت اللجنة قبول شكوى نادي الحزم‬ شكلًا ورفضه موضوعًا لقرار الحكم الانضباطي في مواجهته أمام التعاون‬.

على جانب آخر تأكد غياب البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ عن مواجهة فريقه أمام أهلي جدة سعودي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترغين السعودي.

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ويأتي غياب جوليانو عن الفريق؛ بعد تعرضه للإصابة وخضوعه للفحص الطبي والتي أكدت احتياجه لمزيد من الراحة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكدت جريدة "عكاظ السعودية"؛ أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ سيعمل على تغير طريقة اللعب أمام أهلي جدة؛ بشكل محدود خاصة في ظل عدم جاهزية المهاجم عبدالفتاح آدم.

وحرص البرتغالي فيتوريا؛ على عقد جلسة مع لاعبو الفريق على هامش التدريب الاستعدادي لمواجهة أهلي جدة؛ بدوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب فيتوريا لاعبيه؛ بضرورة تحمل المسؤولية وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة، والعمل بجد على تحسين مستوى أدائهم الفني؛ والتي وقع فيها الفريق أمام الحزم؛ بالجولة السابقة.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.