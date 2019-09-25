رياضة | أتليتكو مدريد يفقد نجمه أمام الريال في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يفقد نجمه أمام الريال في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد فريق أتليتكو مدريد نجمه ألفارو موراتا مهاجم الفريق خلال مباراته المقبلة أمام فريق ريال مدريد في ديربي العاصمة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني

وتعرض الفارو موراتا للطرد خلال مباراة فريقه أمام فريق ريال مايوركا في الدقيقة 77 من المباراة التي تقام على ملعب الأخير في الجولة السادسة.

وشارك موراتا في المباراة بالدقيقة 69 على حساب المهاجم الإسباني دييجو كوستا، ولكنه لم يبقى في الملعب اكثر من 8 دقائق، وحصل على البطاقتين الصفراء في دقيقة واحدة.

ويتقدم أتليتكو مدريد على مستضيفه ريال مايوركا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للإسباني دييجو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.