رياضة | المصري يخسر أمام الزرقا وديا استعدادا لمواجهة ماليندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يخسر أمام الزرقا وديا استعدادا لمواجهة ماليندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني؛ هزيمة أمام الزرقا أحد فرق الدوري الممتاز ب، وديا استعدادا لمواجهة ماليندي بطل زنجبار؛ بكأس الكونفدرالية.

وفاز الزرقا على فريق المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من ابراهيم محجوب حكمًا للساحة، ومعه إسلام عفيفي وعماد الشامي حكمين كساعدين.

على جانب أخر هدد مسؤولي النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية؛ بالانسحاب من الكونفدرالية الافريقية بسبب المشكلة الخاصة بملعب مباراة ماليندي زنجبار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الافريقية.

وشدد حلبية في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" على أنهم لن يلعبوا اللقاء عصرًا يوم الأحد المقبل بحسب القرار النهائي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح أن القرار جاء بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة مع جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا في اليوم ذاته على ستاد برج العرب بالإسكندرية أيضًا.

وتابع "بقول اتحاد الكرة يفتح الله، ولن نقبل الأمر نهائيًا ولماذا نلعب في الثالثة عصرًا".

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وأكمل "هناك اقتراح آخر بنقل اللقاء إلى ستاد الإسماعيلية ونلعب في المساء وبحضور الجماهير لكنهم لم يردوا علينا".

وأضاف "إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنعلن خلال ساعات الانسحاب من بطولة الكونفدرالية الافريقية".

وكان محدد يوم السبت المقبل موعدًا لمباراة الزمالك أمام بطل السنغال قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل بسبب ظروف الملعب وخوض كل اللقاءات القارية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ويتمسك المصري بخوض اللقاء في المساء وعدم اللعب نهارًا بشكل نهائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتأثير ذلك على اللاعبين بشكل سلبي.

وكان المصري؛ حقق الفوز على ماليندي برباعية مقابل هدف وحيد؛ بالمباراة التي أقيمت في زنجبار بذهاب دور ال32 الأ للكونفدرالية