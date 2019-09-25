شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب لاعب النصر لفترة طويلة بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء غياب نجم نادي النصر لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة. نجم النصر يغيب عن الملاعب لفترة طويلة وأكدت التقارير الصحفية أن البرازيلي "جوليانو دي باولا" لاعب وسط نادي النصر سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر كامل بسبب إصابته بتمزق في عضلات البطن. Advertisements ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الأهلي الجمعة القادمة 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب الملك عبد الله الدولي. ترتيب النصر في الدوري السعودي ويتواجد نادي النصر في المركز الخامس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن.

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