شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا الليلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
يستعرض الخليج 365 البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا الليلة، في إطار مباريات ذهاب الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020.
وتقام مباراة برشلونة وغرناطة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 3، وCosmote Sport 2 HD.
ويدير المباراة تحكيميا الإسباني أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز، ويمكنك مشاهدة المباراة بتعليق التونسي حفيظ دراجي.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيك بلباو، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز العاشر في الترتيب برصيد 7 نقاط.
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