الان تتابع فيفا: خطأ إداري من الاتحاد المصري حرم محمد صلاح من جائزة الأفضل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أن عدم احتساب أصوات قائد المنتخب المصري ومديره الفني للتصويت على جائزة The Best جاء لأسباب إدارية، وحرم اللاعب المصري محمد صلاح من الجائزة.
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة The Best ، كأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2018-2019.
وقال مسئول بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تصريحات صحفية :”لم يتم احتساب أصوات المدير الفني وقائد منتخب مصر (أحمد المحمدي)، بسبب أخطاء إدارية من الاتحاد المصري، قمنا بتنبيه الاتحاد المصري مرتين ولكنه لم يستجب، وقام بإرسال التعديلات التي طلبناها بعد يومين من انتهاء المهلة المحددة له”.
وحصد محمد صلاح المركز الرابع في صراع الحصول على جائزة The best، ولم يتم التصويت له من قبل الاتحاد المصري بسبب عدم احتساب أصوات قائد المنتخب ومديره الفني، ما أثار غضب صلاح وجعله يحذف صفته كلاعب في المنتخب المصري من حسابه الشخصي على تويتر.
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