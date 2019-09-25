الامارات | بالصور.. "فيفا" يحول تصويت مدرب السودان من محمد صلاح إلى ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "فيفا" يحول تصويت مدرب السودان من محمد صلاح إلى ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة جديدة على تصويت أفضل لاعب في العالم وخاصة أيضاً بمحمد صلاح، بعدما أعلن مدرب السودان وجود خطأ جسيم في عملية التصويت وتحويل إختياره إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ذكر المدرب زدرافكو زيمنوفيتش، في تصريح لموقع “العربية نت”، أنه قام بالتصويت للنجم المصري محمد صلاح، ولا يعلم لماذا تم تغيير إختياره.

وبحسب ما نشر "فيفا" فإن المدرب الكرواتي اختار ليونيل ميسي أولاً وفيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه لـ"العربية.نت" أن تكون تلك القائمة من اختياراته.

وقال زيمنوفيتش: "اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي، وأخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك".

ويأتي ذلك عقب عدم اعتماد صوتي مصر أيضاً ليؤكد وجود مشكلة في تصويت جائزة أحسن لاعب خاصة وأنه في حال احتساب هذه الأصوات لمحمد صلاح لكان في الثلاثة الأوائل على مستوى العالم.