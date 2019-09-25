شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ميسي أمام فياريال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.
وصرح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب.
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