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برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ميسي أمام فياريال

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في .

وصرح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب.

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