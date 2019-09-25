شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تحديات تنتظر البدرى فى بداية مهمته مع الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تولى حسام البدرى مسؤولية المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بعد فترة طويلة من الترشيحات والتفاوض مع بعض المدربين، حتى أصبح حسام البدرى أمام العديد من التحديات والصعوبات الذى سيواجهها فى بداية مشواره التدريبى مع المنتخب الأول.. يأتى فى مقدمة هذه التحديات الظهور بصورة طيبة وقوية خلال المباراة الودية المقرر إقامتها خلال الأجندة الدولية المقرر لها مطلع أكتوبر المقبل، من أجل محو آخر صورة للمنتخب والتى ظهر عليها خلال بطولة الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر يوليو الماضى وخرج على أثرها المنتخب من دور الـ 16 أمام منتخب متواضع هو منتخب جنوب إفريقيا. أما التحدى الثانى الذى سيواجه البدرى، فهو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية المقرر لها عام 2021 بالكاميرون، واستعادة المنتخب الوطنى مكانته الطبيعية التى تليق باسم وتاريخ الفراعنة الكبار، خصوصا أن مصر هى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب بـ7 مرات من قبل، ولن ترضى الجماهير سوى بالمنافسة على اللقب وخوض المباراة النهائية على أقل تقدير. كما تأمل الجماهير المصرية تكرار التأهل لمونديال قطر 2022 بعد التأهل للمونديال الماضى بروسيا، ولن يكون مقبولا لدى الجماهير والمسؤولين فشل المنتخب فى التأهل للمونديال وهو التحدث الثالث للبدرى.

أما التحدى الرابع فسيكون نجاحه فى فرض شخصيته والقضاء على الشللية التى حدثت خلال بطول إفريقيا الأخيرة، وعودة الانضباط، والالتزام للمعسكرات المقبلة، خصوصا أنه سبق للبدرى قيادته لفريق الأهلى الذى ساعده فى تشكيل خبراته واتسم بالصرامة، ويعتبر من أبرز التحديات التى تنتظره فرض الانضباط والالتزام داخل معسكرات الفراعنة، خصوصا السلوك السيئ الذى ظهر عليه بعض اللاعبين وأدى لبلبلة كبيرة داخل الوسط الرياضى.كما يواجه حسام البدرى التحدى الخامس بضرورة استعادة هيبة وشخصية المنتخب فى إفريقيا، وتقديم أداء وشكل يلقى استحسان الجماهير، بجانب استعادة الأداء الهجومى للفراعنة مثلما كان مع حسن شحاتة.كما يتضح جيدا للبدرى أن غياب الهداف المتميز أو السوبر سيكون تحديا جديدا بالنسبة له، خصوصا فى ظل ندرة ظهور الهداف بمعنى الكلمة فى جميع الأندية واعتماد معظم الأندية على المهاجمين الأفارقة، باستثناء مصطفى محمد لاعب الزمالك الذى يمتلك كل إمكانيات المهاجم، ولكن تبقى خبرته الدولية القليلة عائقا فى تمثيل المنتخب الأول.

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أما سابع التحديات التى تواجه المدير الفنى، فهو القضاء أو تقنين استعمال لاعبى المنتخب لوسائل السوشيال ميديا خلال المعسكرات، خصوصا بعدما تسبب اللاعبون خلال المعسكر الأخير فى حدوث عدة خلافات، بعد ظهورهم فى محادثات مباشرة فى أوقات متأخرة فى المعسكر، حيث سيطالب البدرى اللاعبين بالابتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعى خلال أيام المعسكر.

كما يعرف جيدا أن التحدى الصعب سيكون «كيفية التعامل مع نجومية صلاح»، وضرورة التعامل معه بحجم نجوميته فى الملاعب المختلفة، فأسلوب البدرى مع بعض اللاعبين لن يفلح مع صلاح،

لذا يبحث المدير الفنى عن طريقة متميزة لكيفية التعامل مع اللاعب العالمى واستخراج كل ما لديه فى الملعب دون ضجر.