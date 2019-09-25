شكرا لقرائتكم خبر عن «نوير» يشعل الخلاف بين بايرن ميونخ و«لوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الخلاف بين نادى بايرن ميونخ والاتحاد الألمانى لكرة القدم اعتراضا على ما تردد بحرمان مانويل نوير حارس البافارى من الدفاع عن عرين المانيا الفترة المقبلة فى ظل رغبة يواكيم لوف المدير الفى للماكينات فى الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة كأساسى فى الفترة المقبلة. ووصل الأمر إلى تهديد رئيس النادى البافارى بعدم إرسال لاعبيه للانضمام إلى منتخب الماكينات خلال مواجهته الودية مع الأرجنتين يوم 9 من الشهر الجارى فى إطار استعداده لمواجهة استونيا فى تصفيات يورو 2020

وركزت الصحافة الألمانية على الصراع الدائر بين أولى هونيس رئيس البايرن ومدرب المنتخب الإلمانى وطرح التساؤلات حول مدى قدرة رئيس البايرن على الضغط لضمان حفاظ نوير على مكانه كحارس أساسى.

ونوهت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن الصراع الدائر حاليا لا يعرف أحد لصالح من سينتهى خاصة فى ظل تصعيد إدارة بايرن الأزمة والتهديد بعدم السماع للاعبيها بالمشاركة أساسيين مع المنتخب رغم تعارض ذلك مع لوائح الاتحاد الدولى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن لوف المدير الفنى للماكينات رفض الدخول فى صدام مع رئيس بايرن والرد على تصريحاته العدائية واكتفى بالقول أنه لا يشغل باله بما يحدث خارج معسكر المنتخب

وعلق لوف قائلا: «ما يدور حاليا لا يشغلنى ولا يؤثر على قراراتى والتى أكون مرتاحا بشدة حينما أتخذها خاصة أنها دائما ما تكون تحمل رؤية نحو المستقبل.

وركزت أكثر من صحيفة على سبب الخلاف وأرجعته إلى أن تير شتيجن اعترض على الجلوس احتياطيا لنوير فى مباراتى هولندا وأمريكا الشمالية، وما تردد عن وعده من قبل المدير الفنى بالاعتماد عليه أساسيا الفترة المقبلة، وهو ما أثار غضب إدارة نادى بايرن.

ويذكر أن الخلافات بين نوير و لوف لم تتوقف عند حد المشاركة مع المنتخب الألمانى وإنما أيضا للحفل السنوى للفيفا، والذى أقيم فى مدينة ميلانو الإيطالية الإثنين الماضى، حيث جاء اختيار الحارس نوير مخالفا للمدرب لوف، إذ صوت نوير لصالح المدافع الهولندى فان دايك كأفضل لاعب فى العالم متبوعا بكيليان مبابى وإدين هازارد. أما بالنسبة للوف فاختار هازارد فى المركز الأول متبوعا بكليان مبابى وساديو مانى.

ونوير يملك أعظم سيرة ذاتية للاعب ألمانى وهو قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا واختاره المدرب يواخيم لوف ليكون الحارس الأساسى لمنتخب ألمانيا فى كأس العالم 2010 فى جنوب إفريقيا. وقد انتقل إلى نادى بايرن ميونخ. بصفقة قدرت بـ20 مليون يورو. وفى عام 2013 حقق مع نادى بايرن ميونخ الثلاثية. وفى عام 2014 توّج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، وحصل على جائزة أفضل حارس فى البطولة. وفى نفس العام ترشح نوير لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا وحصل على المركز الثانى قبل زميلة آريين روبن وخلف البرتغالى كريستيانو رونالدو. وفى سباق كرة الفيفا الذهبية 2014 حصل نوير على المركز الثالث خلف كل من البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى. وفى العام نفسه حصل على جائزة أفضل ثالث لاعب فى العالم من قبل صحيفة الجارديان. وهو الحاصل على جائزة أفضل حارس فى العالم من قبل الفيفا لمدة أربع سنوات متتالية (منذ 2013 - 2016)، ويعد مانويل نوير من أفضل الحراس المتكاملين عبر تاريخ كرة القدم.