شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الصالات يحصد برونزية البطولة الدولية في كرواتيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

حقق اليوم (الأربعاء) المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات المركز الثالث والميداليات البرونزية للبطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية.

وجاء حصول الأخضر على المركز الثالث والميداليات البرونزية عقب تغلبه على منتخب الجبل الأسود في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-2.

Advertisements

وسجلت أهداف منتخبنا عن طريق معاذ العسيري (هدفين) وعمر الدبل.

وظهر الأخضر في المباراة بأداء مقنع استحق خلالها الفوز بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، ورضا الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا على أداء وانسجام اللاعبين، وتحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة الذي يشارك فيها 5 منتخبات قوية وهي: بلجيكا وتركمانستان والنرويج والجبل الأسود وغيرلاند.

يذكر أن أخضر الصالات يقيم معسكراً في كرواتيا يمثل المرحلة الثالثة من البرنامج الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر القادم، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة B بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.