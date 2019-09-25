شكرا لقرائتكم "فايلر" يوقف مران الأهلي استعدادا لمباراة دوري أبطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد المران اقامة فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق بعدها تدريبات مكثفة بالكرة وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، فى الوقت الذي تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى حضور 5000 متفرج.
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