شكرا لقرائتكم "فايلر" يوقف مران الأهلي استعدادا لمباراة دوري أبطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، كما طالبهم بالسرعة في نقل الكرة.

واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.

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وشهد المران اقامة فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق بعدها تدريبات مكثفة بالكرة وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، فى الوقت الذي تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى حضور 5000 متفرج.