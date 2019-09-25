شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بـ "تورتة" لاختيار أيمن طاهر ضمن جهاز منتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك، حفل تكريم لأيمن طاهر مدرب حراس المرمى للفريق، الذى سيرحل بعد اختياره ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى.

وحرص الجهاز الفنى واللاعبون على توديع طاهر بالاحتفال به على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث قاموا بالتجمع في وسط الملعب، ثم حرصوا على تقديم التحية له بعد مجهوده الكبير خلال الوقت الماضي مع الفريق.

كما شهد الاحتفال حالة من المرح والسعادة بين اللاعبين وطاهر، حيث قام اللاعبون بإحضار "تورتة" لتوديع طاهر قبل بداية عمله مع منتخب مصر.

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من جانبه وجه أيمن طاهر الشكر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وإدارة الكرة والجهاز الفني واللاعبين على هذا الاحتفال، متمنيا التوفيق للفريق خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يقود الصربي باجيك دراجان مهمة تدريب حراس الزمالك، التى ستقام بعد رحيل أيمن طاهر، حيث يساعد الفارس الأبيض لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.