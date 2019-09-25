شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه قبل الأخير استعدادا لأهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الفنية والتكتيكية التى من المقرر تنفيذها فى مواجهة الجمعة، كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وكيفية التعامل تحت ضغط المنافس .

واختتم المران بتقسيمة بمشاركة اللاعبين حيث تم خلالها تصحيح الأخطاء التى تظهر باستمرار، فيما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى بقيادة الصربى "ميودراج يسيتش" تدريبات على الكرات العرضية على هامش المران الرئيسى مساء اليوم.

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وتألق مهاجمو الفريق بشكل لافت للنظر فى العرضيات التى تعتبر احد الحلول الفنية للفريق للتسجيل فى شباك المنافسين،كما حرص المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الفريق الأول فى تونس على عقد جلسة مع قائد الفريق باهر المحمدى قبيل المران الرئيسى.

وأكد المحمدى لرئيس البعثة على اصرار اللاعبين من أجل خطف بطاقة التأهل للدور المقبل .