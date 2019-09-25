شكرا لقرائتكم بعد كابيلو.. معهد إعداد القادة يستقبل مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن معهد إدارة القادة عن حضور المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو لإلقاء محاضرة تدريبية على المدربين السعوديين والمهتمين بكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل المحاضرة وموعد عقدها.
وكان الإيطالي فابيو كابيلو قد ألقى محاضرة على المهتمين بكرة القدم في مقر المعهد بالعاصمة السعودية الرياض أواخر شهر يوليو الماضي.
ويملك مورينيو سيرة ذاتية رائعة من خلال تدريبه في 3 من أكبر الدوريات الأوروبية، إذ حقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي وكذلك الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان مرتين والدوري الإسباني رفقة ريال مدريد، كما توج بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو.
وحقق مورينيو لقبي دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع بورتو البرتغالي موسم 2003-2004 والثانية مع إنتر ميلان الإيطالي موسم 2009-2010 عندما قاده إلى الثلاثية التاريخية، وحقق لقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد
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