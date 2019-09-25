شكرا لقرائتكم الأمير مشعل بن سعود ينضم للأعضاء الذهبيين في النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الأربعاء، عن انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي.
وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" : جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، وتمنى التوفيق للنصر.
وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت المبادرة الداعمة.
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