اخبار الرياضه

الأمير مشعل بن سعود ينضم للأعضاء الذهبيين في النصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأمير مشعل بن سعود ينضم للأعضاء الذهبيين في النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الأربعاء، عن انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" : جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، وتمنى التوفيق للنصر.

وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت المبادرة الداعمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير مشعل بن سعود ينضم للأعضاء الذهبيين في النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا