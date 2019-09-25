شكرا لقرائتكم أتلانتا يهزم روما ويصعد إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أتالانتا على مضيفه روما 2 - صفر، يوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 70 عن طريق دوفان زاباتا الذي تسلم تمريرة من ريمو فيرلر، ليسدد كرة قوية في سقف مرمى روما، وفي الدقيقة 89 سجل الهولندي مارتن دي رون الهدف الثاني بعد كرة عرضية من بازاليتش ليضعها بضربة رأس في المرمى.

ورفع أتالانتا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند النقطة الثامنة في المركز الخامس.