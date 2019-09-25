شكرا لقرائتكم بعد عامين من الغياب.. دي روسي يعود إلى منتخب إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي للمرة الأولى، إلى التشكيلة الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أكتوبر المقبل، بعد غياب عامين.

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطا للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكما أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

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وتعود آخر مشاركة لدي روسي (36 عاما)، المنتقل هذا الصيف إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسمًا في روما، مع إيطاليا إلى الخسارة أمام السويد في نوفمبر 2017 خلال الملحق الأوروبي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي إلى معقله السابق، الملعب الأولمبي التابع لنادي العاصمة الإيطالية، لملاقاة اليونان في 12 أكتوبر، قبل لقاء ليشتنشتاين في 15 منه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة (18 نقطة من ستة انتصارات في ست مباريات).

ويكفي إيطاليا الفوز على اليونان، لضمان التأهل إلى النهائيات القارية المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020. وخاض دي روسي 117 مباراة بألوان قميص المنتخب الإيطالي الذي توج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.