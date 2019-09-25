الدوري الإيطالي يشهد افضل بداية هجومية منذ 70 عاماً









اسماء السيد - نجحت الأندية الإيطالية في تحقيق بداية هجومية قوية لم تحققها منذ 70 عاماً بعدما سجلت اعلى رصيد تهديفي في الجولات الأربع الأولى من بطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري ليكون الأعلى منذ موسم (1950-1951).

وبحسب تقرير لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه الأندية سجلت 123 هدفاً في البطولة حتى الآن ، في صورة أعادت ذاكرة الجماهير إلى موسم (1950-1951) عندما سجلت الأندية في ذلك الموسم 150 هدفاً.

وهذا وبلغ المعدل التهديفي نحو 28 هدفاً في الجولة الواحدة ، وبمتوسط اقترب من ثلاثة اهداف في المباراة الواحدة ، وهي أرقام تؤكد بأن مدربي الأندية الإيطالية في طريقهم للتخلص من طريقة "الكاتيناتشو" التي يطغى عليها اللعب الدفاعي مما يحرم الفرق من تسجيل أهداف عديدة.

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ويتصدر نابولي ترتيب الأندية بأقوى خط هجومي ، بعدما سجل لاعبوه 13 هدفاً يليه ناديا روما و ساسولو بعشرة اهداف ثم إنتر ميلان و اتلانتا بيرغامو برصيد تسعة اهداف.

أما على صعيد الهدافين، فإن الإيطالي دومينيكو بيراردي مهاجم نادي ساسولو الذي سجل خمسة اهداف يتصدر ترتيب القائمة ، تليه كوكبة من اللاعبين على غرار البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ومواطنه درايز ميرتنز مهاجم نابولي و الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد ثلاثة اهداف .

هذا واستفادت الأندية الإيطالية من التعاقدات العديدة التي أبرمتها خلال المواسم القليلة الماضية بعدما استقطبت لصفوفها هدافين متميزين كالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس ، وأيضاً الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو و التشيلي اليكسيس سانشيز الوافدين الجدد إلى إنتر ميلان .

يشار الى أن الأندية الإيطالية استفادت تكتيكياً من عودة مدربين كانوا قد عملوا مع كبار الأندية الأوروبية التي يطغى عليها اللعب الهجومي مثل كارلو انشيلوتي و انطونيو كونتي و ماوريسيو ساري.

