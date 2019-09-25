اسماء السيد - ساهم الجزائري رياض محرز في تتويج المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 بعدما صوت لصالحه بصفته قائداً لمنتخب الجزائر.
وفضل محرز منح صوته أولاً لصالح ميسي مانحاً إياه خمس نقاط ، بينما وضع المهاجم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني، والمهاجم المصري محمد صلاح في المركز الثالث .
وبدوره اتخذ مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي مساراً مختلفاً عن مواطنه رياض محرز ، حيث فضل التصويت أولاً للمهاجم المصري محمد صلاح ثم ثانياً لساديو ماني ثم ثالثاً للمدافع الهولندي فرجيل فان دايك.
يشار الى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد حاز على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر في جائزة "ذا بيست".. بلماضي يصوت لثلاثي ليفربول ومحرز ينحاز لميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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