نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت لبرج العرب بحضور 5 آلاف مشجع

كشف النادي الأهلي عن انه تلقي خطابا من الجهات المختصة يفيد بنقل مباراة فريقه مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لاستاد برج العرب بدلا من استاد السلام وذلك بحضور 5 آلاف مشجع، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء.

يذكر أن الفريق الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث حصل عليه 8 مرات، وقد استطاع الأهلى من تحقق فوزاً مقنعاً على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، سجلهما كلا من صلاح محسن ووليد سليمان، تحت قيادة المدير الفنى الجديد السويسري رينيه فايلر.

ويحتاج الأهلي فقط الى التعادل السلبي للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب.