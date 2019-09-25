ماتش WRated: يلا شووت بث مباشر ريال مدريد كورة لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا...

يلا شووت بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا كورة لايف Yalla Shoot كورة اون لاين يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا اليوم live، يدخل متصدر ترتيب الليجا الملكي ريال مدريد الليلة مواجهة على أرضه أمام فريق أوساسونا والذي يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط في مباراة يسعى فيها الريال للتأكيد على صدارته مبكرا وعدم التفريط في النقاط القادمة بعد فوز صعب خارج دياره أمام مستضيفه أشبيلية بهدف كريم بنزيما في شوط اللقاء الثاني مطلع هذا الأسبوع، الاسطورة بث مباشر ريال مدريد يوتيوب بدون تقطيع.

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا يلا شوت ريال مدريد بث مباشر Kora online، وسيكون اللقاء متاحا عبر قناة بي ان سبورت HD3 بتعليق حفيظ دراجي في التاسعة من مساء ليل الأربعاء بتوقيت القاهرة، وقبل لقاء اليوم حدث قائد الفريق المدريدي راموس عن تعاقده مع ناديه مؤكدا أنه يستمر حتى 2021 ولكنه بالطبع يريد أن يستمر في صفوف الفريق أبعد من ذلك ولكن مسألة تجديد التعاقد في يد الإدارة إذا رغبوا فسكون التوقيع سريعا، كورة ستار بث مباشر ريال مدريد كورة لايف بلس يلا شوت الجديد ماتش اليوم.

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ريال مدريد بث مباشر Real Madrid كورة اون لاين plus يلا شوت ريال مدريد واوساسونا لايف، وقبل موقعة الديربي ديربي العاصمة المنتظر في الجولة القادمة فان قائمة الريال لمواجهة اليوم قد شهدت بعض الغيابات كان أبرزها الويلزي بيل الذي فضل زيدان إراحته بعد خوضه لمبارتين ثقيلتين في الأبطال والمباراة الماضية أمام الأشبيلية، وضمت قائمة الغيابات الظهير الأيسر مارسيلو وميندي ومودريتش، بجودات متعددة يوتيوب مشاهدة ريال مدريد مباشر مباريات اليوم الريال الاسطورة مباشر .

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ومن المتوقع أن يكون الخط الأمامي اليوم بقيادة كريم بنزيما كمهاجم أساسي وخلفه البلجيكي ايدين هازارد الذي يحاول زيدان تجهيزه للاندماج بشكل كبير في الفريق وطريقة اللعب بعد عودته للمباريات

تشكيلة ريال مدريد : اريولا ، أودريوزولا ، راموس ، ميليتاو ، ناتشو ، كاسيميرو ، فالفيردي ، كروس ، فينيسيوس ، يوفيتش وفاسكيز وعلى دكة البدلاء يتواجد، كورتوا ، كارفاخال ، فاران ، خاميس ، رودريغو ، هازارد و بنزيما.