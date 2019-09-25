تعرف على تفاصيل تغريم فريق النصر السعودي 10 ألاف ريال

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها حول تغريم نادي النصر بسبب التأخر فى تسليم قائمة الفريق لمباراة الفتح بالجولة الماضية، حيث وقعت الغرامة بمبلغ قيمته 10 آلاف ريال.

وبحسب ما ذكره البيان الصادر عن الاتحاد السعودي، أن المباراة التي جمعت الفريقين في يوم 30 أغسطس الماضي، قد تأخر خلالها مسئولو العالمي في تسليم قائمة التشكيل للمباراة، كما أوضح البيان أن المادة 62 من اللائحة تنص على إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية 10 آلاف ريال بسبب مخالفة اللائحة.

يذكر أن نادي النصر يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط بعد الأربع مباريات التي خاضها في الدوري السعودي، كما سيواجه فريق النصر نظيره الأهلي مساء يوم الجمعة القادمة 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.