Liverpool يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وام كية دونز فى كأس الرابطة الإنجليزية liverpool vs mk...

بث مباشر مباراة ليفربول وام كية دونز والتي تأتي ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين «كأس كاراباو»، فريق ام كيه دونز، الذي يلعب في دوري القسم الثالث، يغيب عن مباراة الليلة ساديو ماني مهاجم الفريق، والذي تعرض للإصابة فى أخر مباراة له ضد تشيلسي، فريق ليفربول يحتل مقدمة جدول الدوري الانجليزي بعد الفوز فى ست مباريات، beIN Sports HD2 بتعليق خليل البلوشي، وسيقوم كلوب بعدة تغييرات فى التشكيل لمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة ليفربول وام كية دونز بث مباشر

مباراة ليفربول وام كية دونز بث مباشر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الإمارات، و ستذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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حراسة المرمى: كيفن كيلير

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الدفاع: هوفير – ديان لوفرين – جو جوميز – جيمس ميلنر

الوسط: نابي كيتا – أليكس أوكسلايد تشامبرلين – آدم لالانا

الهجوم: جونز – أليوت – بروستر.

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة والدقيقة 10 والنتيجة حتي الان تعادل سلبي بين الفريقين

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