محمد صلاح خارج تشكيل الليفربول الليلة فى كأس الرابطة أمام ميلتون كينز دونز

النجم المصري محمد صلاح، خارج تشكيلة فريق ليفربول، أمام مضيفه فريق ميلتون كينز دونز، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، فى دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية. والتي ستقام فى الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء.

حيث تشهد الليلة غياب تام للنجم المصري محمد صلاح سواء في التشكيل الأساسي لليفربول أو على مقاعد البدلاء، حيث فضل الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة الفرعون المصري.

فيما جاء تشكيل ليفربول في مباراة الليلة كالتالى:

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في حراسة المرمى: كيلير

في الدفاع: هويفر، لوفرين، جوميز، ميلنر

في خط الوسط: كيتا، تشامبرلين، لالانا

في الهجوم: جونز، إليوت، بروستير

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 نقطة، حيث استطاع تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها في الموسم الحالي.