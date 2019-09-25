Real madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا..يلا شوت مشاهدة ريال مدريد عبر bein sport

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني، المباراة في الجولة السادسة من مباريات الليجا، حيث يحتل الريال المركز الثالث برصيد 11 نقطة خلف غرناطة و اتلتيك بلباو بنفس الرصيد مع فارق الأهداف، ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يسعى اليوم للفوز واحتلال قمة جدول الدوري الأسباني خاصة و أن غريمه برشلونة قد فقد العديد من النقاط، المباراة ستقام علي ملعب سانتياغو برنابيو، أجري زيدان عدة تغيرات فى تشكيل ريال مدريد اليوم وكان التشكيل كالأتي أريولا – أودريزولا – راموس – ميليتاو – ناتشو – كاسيميرو – فالفيردي – كروس – فاسكيز – فينسيوس – يوفيتش.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والمباراة منقولة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية ، علي قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

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