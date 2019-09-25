بث مبـــــاشر .. بدو99و9و9و9ون تقطيع ↓↓↓↓مباراة ريال مدريد وأوساسونا مشاهدة ماتش ريال مدريد bein...

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ويحل ريال مدريد حاليا فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى مباراتين حتى الأن، بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم، كورة أون لاين بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم وكان الفريق قد حقق فوزا صعبا على نظيره إشبيلية بنتيجة 1-0 فى مباراة الجولة الماضية، ويستعد الريال لخوض لقاء ديربى العاصمة أمام فريق أتليتكو مطلع الأسبوع القادم.

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يخوض فريق أوساسونا مباراته فى الأسبوع السادس من الليجا الإسبانى، ويأمل أوساسونا فى تحقيق الفوز فى المباراة المحتدمة، بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | ريال مدريد وأوساسونا | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | ريال مدريد وأوساسونا | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة كما يسعى لخطف نقاط اللقاء والاقتراب من منطقة المتصدرين والتواجد بين الكبار، ويطمح أوساسونا فى تقديم الأداء المميز والمستوى المطلوب فى المباراة المرتقبة من أجل إسعاد الجماهير.

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التشكيلة الرسمية: أريولا أودريوزولا ، راموس ، ميليتاو ، ناتشو كاسيميرو ، كروس ، فالفيردي فينيسيوس ، يوفيتش و لوكاس فاسكيز.

وتنطلق صافرة المباراة فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت السعودى الدولى، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يوتيوب, بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا كورة ستار, بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا كورة اون لاين, بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا بين سبورت, بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا بدون تقطيع وبالساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش وتنقل المباراة أيضا على قناة bin sport hd3، بجانب إذاعة استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتغليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.