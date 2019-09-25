YOUTUBE beIN NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر yalla star كورة لايف 7SRY تابع رابط...

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يدخل فريق ريال مدريد لمباراة الجولة السادسة من الليجا الإسبانية، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار نحو الصدارة، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر hd – مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر – مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا كورة ستار – مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا كما يسعى الملكى فى الفوز باللقاء من أجل اعتلاء عرش القمة المفقودة، ويطمح الريال فى تقديم أفضل أداء وإظهار الإمكانيات المطلوبة من أجل مصالحة الجماهير البيضاء العاشقة للفريق بعد سلسلة نتائج مخيبة.

التشكيلة الرسمية: أريولا أودريوزولا ، راموس ، ميليتاو ، ناتشو كاسيميرو ، كروس ، فالفيردي فينيسيوس ، يوفيتش و لوكاس فاسكيز.

تنطلق صافرة المباراة فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت السعودى الدولى، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع | الاسطورة | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | وبالساعة السابعة بالتوقيت الدولي لغرينتش وتنقل المباراة أيضا على قناة bin sport hd3.