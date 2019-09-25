اونلاين | شوت gOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد يلا شوت بث مباشر Yalla Real Madrid كورة اونلاين PLUS بث مباشر ريال مدريد MATCH NOW

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 إلى ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر، حيث حقق الملكي فوزًا صعبًا على أشبيلية بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز لتطمئن جماهير الملكي خاصة بعد الخساراة الكبيرة للفريق على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض ريال مدريد خمس مباريات تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين فقط وتعادل ف مبارتين. وبهذا الفوز تقدم الميرنجي إلى المركز الثاني في ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.

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* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في اليوم الأربعاء عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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