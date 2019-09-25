اونلاين | يلا شووت REAL NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر yalla star كورة لايف 7SRY تابع رابط ماتش ريال مدريد GOAL

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ريال مدريد واوساسونا بث مباشر اليوم مجاناً، اليوم يلتقي ريال مدريد ضد اوساسونا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق على تلك المواجهة المعلق الرياض حفيظ دراجي وسيكون استوديو تحليلي قبل بداية المباراة وبعدها، وسنوفر لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد واساسونا النقل الحي المجاني.

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مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر kora live، وكان ريال مدريد قد فاز في المباراة الماضية على اشبيلية بملعبها الصعب بهدف نظيف أحرزه كريم بنزيما في الشوط الثاني في المباراة، ليحقق الفريق الملكي فوز صعب ومهم في مشوار الدوري الاسباني هذا الموسم، والخروج نظيف الشباك في هذا الملعب لأول مرة منذ سنوات عديدة، ويحاول في تلك المواجهة استكمال صحوته والفوز على الضيوف، مباراة ريال مدريد واساسونا بث مباشر على الأنترنت.

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