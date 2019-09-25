اونلاين | شوت real اونلاين: بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا كورة جول GOAL star الاسطورة يلا شوت الريال PLUS BEIN

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مشاهدة مباراة ريال مدريد امام اوساسونا yalla shoot يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وأوساسونا ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسبانى تحت قيادة الحكم انطونيو لاهوز kora live ويسعي ريال مدريد تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان على إستمرار الإنتصارات للتقدم حول تصدر الدوري،.

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وستكون مبرااة قوية مباراة ريال مدريد وإوساسونايستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدربد وأوساسونا في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، كروة اون لاين kora online ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع.

تنقل بطولة الدوري الإسبانى حصرياً على مجموعة قنوات بي أن سبورت المشفرة والمالكة لحقوق بث الدوري الإسباني وجميع البطولات وسينقل لقاء ريال مدريد وأوساسونا على beIN Sport HD 3، ولكن يمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا ببطولة الدوري للموسم الجديد 2019_2020 عبر رابط سريع إونلاين بجودة عاليه،yalla shoot live

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة بينما اوساسونا فى المركز العاشر برصيد 7 نقاطوكان ريال مدريد قد خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى دوري أبطال أوروبا بثلاثية فى اولى مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا مما جعل إدارة الفريق تفكر فى رحيل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والذى يقدم موسم سئ مع الفريق ثم فاز الفريق في اللقاء السابق بالدوري على فريق إشبيليه بهدف لكريم بنزيما ، شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسوناyoutube live