اونلاين | كورة لايف| youtube مشاهدة بث مباشر ليفربول ضد كينز دونز LIVE KORA HD

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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق كينز دونز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

- موعد مباراة ليفربول ضد كينز دونز :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق كينز دونز في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المغرب.

- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكينز دونز :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق كينز دونز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD على قمري النايل سات والعرب سات.

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- موقف ليفربول في الدوري الانجليزي :-

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا هاما على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد ست جولات من بداية البطولة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات حتى الآن، وبفارق 5 نقاط

عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويسعى ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بمدعد غياب 30 عام عن خزائن الفريق، وكان قد حقق الريدز لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.