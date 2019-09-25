اونلاين | شوت beIN: مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينيز دونز بث مباشرyalla shoot | بث مباشر مباراة ليفربول بدون تقطيع رابط salah

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوت beIN: مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينيز دونز بث مباشرyalla shoot | بث مباشر مباراة ليفربول بدون تقطيع رابط salah والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الريدز مشواره في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية اليوم مع مباراة ليفربول وكينز دونز بث مباشر كورة أونلاين مساء الأربعاء؛ ويسعي يورجن كلوب في أن تكون تلك المباراة هي فرصة للعناصر الشابة وغير الأساسية في الفريق من أجل المشاركة وتقديم نفسها أما الجماهير

موعد مباراة ليفربول وكينز دونز يلا شوت

تنطلق مباراة ليفربول وكينز Kora Star دونز في إطار كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر الإ ربع بتوقيت الامارات وذلك مساء البوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري.

Advertisements

ومن المتوقع بأن يلعب يورجن كلوب مباراة ليفربول وكينز دونز Kora Live بدون أبرز عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكينز دونز Yalla shoot

تنقل مباراة ليفربول وكينز دونز كورة لايف بث مباشر في كأس الرابطة عبر قناة بي إن سبورتس التي تملك حقوق بث مباريات البطولة الإنجليزية في الموسم الحالي

وبحسب جدول بث المباريات؛ فإن مباراة ليفربول وكينز دونز Kora goal ستكون منقولة عبر قناة BEIN Sports HD 2