رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر beIN HD YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر beIN HD YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق اوساسونا اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE.

كورة لايف وستكون المباراة نارية بين الناديين خاصة بعد عودة ريال مدريد لنغمة الانتصارات على حساب فريق إشبيلية بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف للفرنسي كريم بنزيما على ملعب رامون سانشيز YALA SHOOOT PLUS.

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يلا شوت حصري ويسعى فريق اوساسونا لتعطيل ريال مدريد مثلما فعل مع فريق برشلونة في الجولة الثالثة من الليجا بعدما تعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة مثيرة، وأيضاً مواصلة النتائج الإيجابية للفريق هذا الموسم بعد صعوده من الدرجة الثانية الإسبانية GOAL KOORA.

كول كورة ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 11 نقطة بالتقاسم مع فريقي أتليتك بلباو وغرناطة بنفس الرصيد، ويريد الملكي الابتعاد بالصدارة مؤقتا خلال مباراة اوساسونا الجارية YALA LIVE KOORA.

جول كورة ويعد زين الدين زيدان على حافة الخطر مع ريال مدريد في الوقت الحالي بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب حديقة الأمراء COOL KOORA ONLINE.