رياضة | الجنايني يكشف تفاصيل إتصاله بـ محمد صلاح لحل أزمة تصويت "THE BEST"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يكشف تفاصيل إتصاله بـ محمد صلاح لحل أزمة تصويت "THE BEST" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم انه قام بالإتصال الهاتفي بلاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مؤكداً له أن الاتحاد الحالي يدعمه وأن الخطأ الذى حدث من جانب المجلس السابق في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لن يحدث مع المجلس الحالي، وانه خطأ غير مقصود.

وكشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ذا بيست، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.

أشار الجنايني إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيان أميذس بخصوص الأزمة وجاء كالأتي :

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت .

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار